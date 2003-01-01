На берегу озера в Карелии построят фитнес-комплекс за 20 миллионов рублей

В Пряжинском районе Карелии на берегу озера Сямозеро рядом с деревней Сяргилахта появится новый туристический комплекс для фитнес-туров.
Проект реализует компания «Ай Эм Тур». Об этом сообщили в Корпорации развития Карелии.
Инвестор планирует построить четыре одноэтажных модульных дома и специальные площадки для занятий спортом. Комплекс будет работать круглый год и сможет принимать до 5 тысяч человек ежегодно. Общий объем инвестиций в проект превысит 20 миллионов рублей.
Как рассказали в компании, проведено зонирование территории для размещения комплекса, выбран. В ближайшие месяцы планируется подключиться к линиям электропередач.
— Первые гости смогут оценить наш центр уже в следующем году, — отметил Александр Воробьев, генеральный директор ООО «Ай Эм Тур».
Проект рассчитан на разные категории туристов — семьи, поклонники здорового образа жизни, а также корпоративные клиенты, которые хотят проводить тимбилдинги и корпоративный отдых.
Деревня Сяргилахта, где построят комплекс, находится в 71 км от поселка Пряжа и в 89 км от Петрозаводска. По данным переписи 2020 года, в деревне постоянно проживают всего 10 человек. В 1972 году здесь прошли натурные съемки фильма «А зори здесь тихие».