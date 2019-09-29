На бездорожье в Карелии разбился автомобиль

ДТП произошло 28 сентября в Питкярантском районе на автодороге Салми – Мантсинсаари, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 22.00 27-летняя водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся и "перелетел" противоположный кювет.



В результате ДТП 28-летний пассажир получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.