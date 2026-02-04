На блоке Б петрозаводской межрайонной больницы с поликлиникой специалисты монтируют высокотехнологичное медицинское оборудование

Ход проведения ремонтных работ проконтролировал глава Карелии Артур Парфенчиков.
5 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал работу подрядчика на строительной площадке на блоках А и Б межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске.
Представитель компании-подрядчика, руководитель дирекции № 1 ООО «ИК Технопромэкспорт» Виталий Лукашевич показал руководителю региона ход установки высокотехнологичного медицинского оборудования в кабинетах блока Б, также Артур Парфенчиков проверил работу строителей на блоке А. Здесь специалисты завершают отделочные работы, монтируют слаботочные сети.
Глава Карелии подчеркнул, что сроки сдачи объекта — до начала апреля 2026 года — должны быть соблюдены, и поручил ускорить темпы строительных работ.
Представитель подрядчика сообщил главе региона, что все работы будут завершены в соответствии с контрактными обязательствами.
— В целях ускорения мы приняли решение с сегодняшнего дня запустить на объекте вторую смену, — отметил Виталий Лукашевич. — Оба блока сдадим в эксплуатацию 1 апреля 2026 года.Напомним, что работы по восстановлению блоков А и Б начались в 2022 году на средства Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года» по инициативе Артура Парфенчикова.