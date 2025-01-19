«На боевом посту»: больше двух десятков студентов помогают медикам в больнице Петрозаводска

Студенты-медики проходят свою первую практику в республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи.

В День Российского студенчества паблик республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи опубликовал видеоролик, посвященный будущим врачам, которые сейчас проходят там практику.

Как рассказали в сети, 21 студент медицинского института Петрозаводского государственного университета проходит свою первую практику в больнице.

Студенты-первокурсники оказывают помощь медицинскому персоналу в терапевтическом, хирургическом, приемном и других отделениях. Они транспортируют пациентов, кормят и ухаживают за ними.

«Вот и сегодня, в день российского студенчества, они на боевом посту», — написали в паблике.

«Дорогие студенты, этот день напоминает нам о том, как важно получать образование и развиваться в свой профессии. Желаем вам не только успехов в учебе, но и интересных проектов, новых знакомств и ярких впечатлений!» — обратились работники больницы к будущим медикам.