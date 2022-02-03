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На борьбу с ковидом в Петрозаводск едут еще 70 студентов и ординаторов из Педиатрического университета Санкт-Петербурга

Новости. Общество
13:56, 04 Февраля 2022
фото: © Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

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Карелия приняла первых помощников из Педиатрического университета.

Как сообщается на сайте из Педиатрического университета Санкт-Петербурга, один рабочий день заняли сборы десанта из 30 студентов Педиатрического университета в Карелию.

«В пятницу, 28 января, вечером ректору Дмитрию Иванову поступило письмо республиканского министра здравоохранения Михаила Охлопкова с просьбой поддержать кадрами местные клиники, а уже во вторник, 1 февраля, 30 студентов и ординаторов выехали в Петрозаводск. На очереди ещё 70 человек, которые прибудут в Карелию в эти выходные», — сообщается на сайте учебного заведения Санкт-Петербурга.

Так университет, который сам ни на день за весь период пандемии не прекращал приём пациентов, откликнулся на обращение.

По информации Педиатрического университета, в Карелию выехала интернациональная команда. В ней есть и петербуржцы, и обучающиеся из регионов, и стран ближнего, а также дальнего зарубежья.

Всех разместили в общежитии ПетрГУ. Оперативно организовано питание, еду привозят утром и вечером прямо в общежитие, горячую, вкусную, а днем — на место работы. Решены и проблемы с транспортом до рабочего места.

«Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет, откликаясь на просьбы регионов и выполняя поручение министра здравоохранения Михаила Мурашко, не только отправляет в регионы студентов. На места едут лучшие и осознанно, с достойной подготовкой и эти кадры качественно обеспечивают свои участки работы. Помимо десантов студентов и ординаторов, в регионы возвратились целевики, те, кто был направлен учиться учреждениями здравоохранения субъектов Федерации. Университет следит за профессиональной, личной судьбой всех, кто отправляется помогать», — говорится в сообщении учебного заведения.

Напомним, помимо студентов из Санкт-Петербурга с ковидом помогают бороться и будущие врачи из ПетрГУ, а также студенты Медколледжа. Именно они первыми пришли на помощь докторам Карелии.

Почему студенты Педиатрического университета Санкт-Петрбурга поехали в Карелию помогать спасать населения севера от коронавирусной инфекции, читайте здесь.

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