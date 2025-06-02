На борту летевшего из Санкт-Петербурга самолета загорелся пауэрбанк

Из-за неисправности устройства в салоне самолета произошло задымление.

В ночь на 4 июня на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск, у одной из пассажирок загорелся портативный аккумулятор.

«Произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади», — сообщил перевозчик — авиакомпания «Якутия».

21-летняя пассажирка заметила, что ее пауэрбанк загорелся. Девушка попыталась потушить устройство ногами, но получила ожог ступни. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

«Благодаря бдительности пассажиров и слаженным профессиональным действиям бортпроводников, источник задымления был своевременно обнаружен», — отмечается в сообщении «Якутии».

По данным Telegram-канала SHOT, пассажирка получила легкие ожоги. Самолет в штатном режиме долетел до Якутска, где пострадавшую доставили в ожоговый центр. Других пострадавших нет.

Транспортная полиция начала проверку по факту происшествия. Специалисты выясняют обстоятельства возгорания и опрашивают свидетелей.