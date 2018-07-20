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Новости. Общество
15:29, 20 Июля 2018

На братской могиле в Петрозаводске появилась новая фамилия

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Мемориал в Соломенном пополнился фамилией погибшего в годы войны уроженца поселка.

На мемориальной плите, расположенной на территории Братской могилы советских воинов в Соломенном, появилась фамилия еще одного бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Организационную помощь в этом деле обратившимся к нему общественникам оказал депутат Петросовета Дмитрий Кузнецов.

Как рассказала жительница Соломенного Антонина Головачева, несколько лет назад к ней обратилась бывший библиотекарь местной школы. Женщина просила помочь в увековечении памяти ее отца, погибшего в 1941 году под Ладва-Веткой. Документы, подтверждающие гибель солдата, оказались утрачены.

- Я четыре раза бралась за это дело, но всегда по каким-то причинам у меня что-то не получалась. Наконец, обратилась в городской совет и лично к нашему депутату, Дмитрию Геннадьевичу. После этого все получилось очень быстро, вот результат, - говорит общественница. – Это память семьи Башкировых, и для нас всех это очень важно.

- Я, как депутат от Соломенного, не мог не помочь, - сказал Дмитрий Кузнецов. - Сама работа была, наверно, не очень сложная, но нужно было получить всевозможные разрешения. Когда и военкомат, и городские власти дали добро, мы нашли людей и восстановили историческую справедливость.

Фамилию уроженца Соломенного на мемориальную плиту нанесли сотрудники компании "Меком". Общественники отдельно выразили благодарность ее руководителю Сергею Козловскому.

В братской могиле погребены 15 неизвестных советских воинов, павших на полях сражений в 1941-1945 годах. По краям мемориала установлены плиты, на которых выбиты имена жителей поселка Соломенное, погибших во время Великой Отечественной войны.

Рядом с мемориалом местные жители регулярно проводят мероприятия, приуроченные к памятным дням. 30 сентября здесь отметят День обороны Петрозаводска.

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