На братской могиле в Повенце перезахоронят обнаруженные поисковиками останки советских солдат

В Медвежьегорском районе пройдёт торжественная церемония прощания с бойцами Карельского фронта.
14 августа в 10:00 на братской могиле в посёлке Повенец Медвежьегорского района, расположенной на 9 км трассы Повенец — Пудож, состоится церемония перезахоронения останков советских солдат, сообщили в УФССП России по Карелии.
— Останки бойцов были обнаружены участниками Всероссийской «Вахты Памяти» и в ходе поисковых работ «Союза поисковых отрядов Карелии», — рассказали там.
Ранее мы писали, что в Ленобласти ведутся поиски родственников карельского солдата, погибшего при обороне северной столицы в 1941 году.