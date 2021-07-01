На бывшей площадке «Русала» в Карелии работает столько же рабочих, сколько до закрытия завода

Количество работников предприятий, открытых на бывшей площадке Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии, почти достигло численности персонала завода до его закрытия.

Об этом сообщил на онлайн-заседании правительства Карелии министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Это очень перспективная площадка. На сегодняшний день там работает уже 5 предприятий общей численностью 300 человек», — сказал Ермолаев.

До того, как компания «Русал» закрыла НАЗ, там работали 343 человека.

«В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения туда других юридических лиц и я думаю, что в ближайшие 3-4 года численность всех работающих в Надвоицах на бывшей площадке „Русала“ составит до 600 человек», — добавил министр.

Какие предприятия работают на бывшей территории Надвоицкого алюминиевого завода, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».