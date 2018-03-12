На Чапаева сбили пешехода

Мужчина попал под колеса автомобиля, когда переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня 12 марта в 14.10 в районе дома №10 по ул. Чапаева водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний мужчина получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.