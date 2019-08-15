На чемпионат мира по профессиональному мастерству поедут 20 волонтеров из Карелии

чДобровольцы республики будут помогать в организации 45-го Чемпионата мира по профессиональному мастерству в Казани, сообщили в Минобразования Карелии.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству впервые состоится в России в городе Казани с 22 по 27 августа. Волонтеров, которые поедут на Чемпионат, отбирали с особой тщательностью – в общей сложности было 1,2 тысячи желающих помочь в организации важного международного мероприятия.



В итоге от Северо-Западного федерального округа примут участие 25 добровольцев, причем 20 из них – от Карелии.



Фото пресс-службы правительства Карелии

Республика Карелия официально присоединилась к движению WorldSkills Russia в 2017 году, на текущий момент ведется работа по реализации Плана мероприятий по реализации проектов и программ движения WorldSkills Russia на территории республики, проводятся региональные чемпионаты по стандартам WorldSkills.

После обсуждения предстоящего события в Казани речь зашла о создании волонтерских команд, в том числе в образовательных организациях, а также о необходимости обучения добровольцев и вовлечения в волонтерское движение людей разных возрастов и профессий.