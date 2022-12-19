На что бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей?

Председатель городского комитета экономразвития подвел итоги муниципальной программы поддержки предпринимательства.

В Петрозаводске уже несколько лет действует программа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». В этом году финансовая помощь городскому бизнесу была рекордной — более 209 млн рублей. По сравнению с 2021 сумма выросла почти в два раза.

— В 2022 году состоялись две заявочных кампании в части оказания финансовой поддержки бизнеса на муниципальном уровне. Мы заключили 972 соглашения о предоставлении финансовой поддержки, в том числе — 47 грантов для начинающих предпринимателей. Общая сумма превысила 209 млн рублей. Для сравнения, в 2021-м финансовую помощь оказали 442 предпринимателям на общую сумму около 110 млн, а в 2020-м — поддержка была еще меньше — 11,7 млн. «Тогда ее получили 64 хозяйствующих субъекта», — сказал председатель городского комитета экономразвития Олег Ермаков.

Наибольшее их количество подали предприниматели, ведущие свою деятельность в области общественного питания и гостиниц, обрабатывающего производства и здравоохранения, социальных услуг и образования, организации досуга и розничной торговли.

Поддержка предпринимательства велась по 16 направлениям. Самые востребованные из них — компенсация расходов, связанных с приобретением оборудования, расходов на уплату арендных платежей, уплата процентов по кредитам и лизинговых платежей, а также — предоставление грантов начинающим предпринимателям.

Подробнее читайте с статье «Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей».