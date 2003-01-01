На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

В республике пройдут рейды по предотвращению ДТП с участием пьяных автолюбителей.
27 и 28 сентября в Карелии будут проходить рейды по предотвращению аварий с участием пьяных автолюбителей, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД республики.
— Предусмотрено применение тактики массовой проверки водителей группами нарядов, а также скрытое патрулирование. Правоохранители рекомендуют гражданам не оставаться в стороне, сообщать о фактах нетрезвого управления в территориальные отделы полиции по телефонам 102 или 112, — рассказали там.
В ведомстве также отметили, что за первые 6 месяцев 2025 года количество ДТП на дорогах Карелии, произошедших по вине пьяных водителей, выросло на 11%, а число пострадавших в подобных авариях людей увеличилось на 6%.
Ранее мы писали, что с начала 2025 года сотрудники Госавтоинспекции республики отстранили от управления более 800 автомобилистов с признаками алкогольного опьянения.