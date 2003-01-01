На дорогах Карелии пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция анонсировала профилактический рейд.

21 августа на дорогах Карелии сотрудники ГАИ проведут массовые проверки водителей. Проверки направлены на снижение аварийности и профилактику ДТП с участием пьяных водителей.

По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев этого года почти 800 водителей были отстранены от управления за признаки опьянения. Ведомство отмечает увеличение таких нарушений по сравнению с прошлым годом.

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также они напоминают об ответственности за передачу управления транспортным средством нетрезвому человеку.