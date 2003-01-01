На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

С начала года на дорогах Карелии произошло 628 аварий.

По официальной статистике ГИБДД, в этих ДТП погибли 57 человек, а 862 человека получили травмы.

Госавтоинспекция опубликовала эти данные в Международный день памяти жертв ДТП, который отмечается в третье воскресенье ноября. В этом году он пришелся на 16 ноября.

Сотрудники ГАИ по всей Карелии провели акции памяти и профилактические мероприятия. В Олонце для школьников устроили урок под названием «Скажи нет новым трагедиям на дороге!». Инспекторы рассказали детям об истории дня памяти и о важности правил дорожного движения. В конце занятия дети сделали своими руками световозвращающие элементы в виде ангелов.

В Петрозаводске полицейские присоединились к межрегиональному флешмобу. Они призвали водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать ПДД, чтобы сохранять жизни.

В Сортавале провели акцию «Свеча памяти». Автоинспекторы вместе с юными помощниками зажгли поминальные свечи и почтили память погибших в ДТП минутой молчания.

В Кондопоге полицейские и юные инспекторы беседовали с участниками дорожного движения. Водителям они показывали фотографии с мест реальных аварий и вручали открытки в виде ангелов. С пешеходами они говорили о сезонных опасностях, им раздавали световозвращатели и памятки о правилах перехода дороги.

Похожая акция под названием «Соблюдаем ПДД — сохраняем жизни!» прошла и в Пудоже. Там сотрудники ГИБДД и волонтеры из «Лиги Добра» призывали всех соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Цыза, известный карельский тренер, погиб в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии.