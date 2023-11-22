На дорогах Карелии сильно ухудшилась видимость

Метель и снегопад значительно ухудшают дорожную обстановку в республике.

Снегопады и метель в республике значительно ухудшают или видимость. Такие погодные условия осложняют дорожную обстановку, отметили в Госавтоинспекции Карелии.



В ГИБДД порекомендовали водителям перед планированием дальней поездки ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды по пути следования.

Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно осторожными и внимательными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не нарушать правила дорожного движения во время обгона.



«Берегите себя и своих близких!» — написали в официальном паблике Госавтоинспекции Карелии.