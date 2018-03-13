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Новости. Общество
08:05, 13 Марта 2018

На дорогах Карелии за 7 дней остановлено 50 пьяных водителей

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Из 50 нетрезвых водителей, восьмерых ждет уголовное преследование за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

С 5 по 11 марта в Карелии автоинспекторы привлекли к ответственности 50 водителей, находящихся в состоянии опьянения.

За время проведения рейдов автоинспекторы отстранили от управления 50 нетрезвых водителей, семеро из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, восемь водителей привлечены к ответственности за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что в случае управления автомобилем в состоянии опьянения, снижается степень реакции и концентрации внимания и, как правило, увеличивается риск возникновения дорожных аварий.
Водителю следует помнить, отрицательное влияние алкоголя на функциональное состояние организма может прослеживаться в течение нескольких суток.

Влияние концентрации алкоголя на управление автомобилем:
0,2-0,5 промилле – трудно оценить, с какой скоростью движутся источники света их размер.

0,2 – 0,8 промилле (1 л. пива или 150 мл. водки) – глаза медленнее переключаются на разные типы освещения и хуже воспринимают красный цвет. Большое количество алкоголя в крови сужает угол зрения, и водитель вообще перестаёт видеть, что происходит по бокам.

1,2 промилле (2.5 л. пива или 400 мл водки) – как правило, приводит к полной потере способности управлять автомобилем.

4 - 5 промилле – официально считается смертельной.

 

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