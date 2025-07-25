На дорогах Карелии за полгода зафиксировали более 335 тысяч случаев превышения скорости

В Госавтоинспекции республики привели статистику по нарушениям скоростного режима.

На дорогах Карелии с начала 2025 года было зафиксировано более 335 тысяч нарушений, связанных с превышением скорости, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Как уточнили в ГАИ, именно нарушение скоростного режима чаще всего приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

— Госавтоинспекция напоминает, что для безопасного движения, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил, — написали в ГАИ.