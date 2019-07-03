На дорогах в Карелии поймали более 20 должников

В Прионежском и Олонецком районах сотрудники полиции проводили профилактическую операцию "Должник", сообщили в МВД Карелии.

С 24 по 28 июня в двух районах сотрудники полиции ловили должников. В ней также принимали участие представители службы судебных приставов.

Основная цель мероприятия – взыскание неоплаченных штрафов за административные правонарушения. В результате, в Прионежье было привлечено 12 граждан. В то же время в Олонецком районе выявлены 10 должников, с которых в итоге взыскано более 38 тысяч рублей, в службу судебных приставов направлено 46 постановлений для принудительного взыскания.