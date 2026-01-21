В Лахденпохском районе перекроют дороги из-за ралли

31 января в Лахденпохском районе Карелии состоится второй этап Кубка России по автомобильному спорту — ралли «Лахденпохья 2026».
В связи с проведением соревнований на некоторых участках автомобильных дорог региона будет временно запрещено движение.
Как рассказали в Минтрансе Карелии, ограничения введут на нескольких отрезков дорог регионального значения. На участках автодорог «Куркиеки — Элисенваара» с 5 по 9 км и «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» с 11 по 15 км движение всех видов транспорта будет закрыто в два периода: с 09:40 до 12:15 и с 14:15 до 17:15.
Кроме того, на участке «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» с 5 по 11 км движение запретят с 10:10 до 12:45 и с 14:40 до 17:40.
Для объезда закрытых участков водителям предложили альтернативные маршруты: по автодорогам «Вялимяки-Костамоярви», «подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» и «Алхо-Кетроваара». Водителей просят заранее учитывать информацию при планировании поездок на 31 января.