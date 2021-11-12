На дороге в Карелии остановлен водитель, рискнувший в непогоду своей жизнью и других участников движения

В Пряжинском районе Карелии остановили водителя, совершившего обгон на скользкой дороге, при плохой видимости и на участке, где этот маневр запрещен.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 1 ноября на автодороге «Кола» в Пряжинском районе инспекторы ДПС зафиксировали обгон с выездом на полосу встречного движения на участке дороги, где этот маневр запрещен дорожной разметкой и знаком.

В отношении 52-летнего водителя составлены административные материалы. За данное нарушение законом предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Обгон был совершен на скользкой дороге в условиях плохой видимости.