На дороге в Карелии велосипедист толкнул автомобиль и получил травмы

В Беломорске в ДТП пострадал велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 7 сентября, в 23.25 в Беломорске произошло ДТП.

По предварительным данным, 29-летний велосипедист совершил касательное столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.