На дороге в Карелии велосипедист толкнул автомобиль и получил травмы

В Беломорске в ДТП пострадал велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду, 7 сентября, в 23.25 в Беломорске произошло ДТП.
По предварительным данным, 29-летний велосипедист совершил касательное столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП велосипедист получил травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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