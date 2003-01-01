На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение

Полуторакилометровую линию освещения обустроят по дороге на туристический маршрут в Карелии.
В Лахденпохском районе на автодороге «Подъезд к ст. Хуухканмяки» устанавливают новую линию освещения протяженностью 1,5 км.
— Подрядчик «Востокэнергопром» уже монтирует опоры: часть установлена, до конца недели планируется разместить вдоль дороги 41 опору. В дальнейшем планируется монтаж современных светодиодных светильников нейтрального света, которые обеспечат хорошую видимость в условиях сокращённого светового дня. Ранее на этом участке отсутствовало освещение, — рассказали в Минтрансе Карелии.
Новое освещение повысит безопасность и комфорт движения на участке от федеральной трассы А-121 «Сортавала» до станции Хуухканмяки. В этой зоне находится военно-исторический комплекс «Гора Филина» — крупный рукотворный бункер в гранитной скале с двумя въездами, один из крупнейших подземных музеев Северной Европы.
Работы ведутся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».