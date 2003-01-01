РЕКЛАМА
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20
Новости

Юная петрозаводчанка прошла реабилитацию после укуса инфицированного клеща

18:00

Земельный участок возле гостиницы в центре Петрозаводска придется вернуть государству

17:40

Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 23 сентября

17:20

Заморозки до -2°С ударят в Карелии 24 сентября

17:00

Более 30 детей-сирот с начала года воспользовались мерами поддержки Кадровых центров Карелии

16:41

На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение

16:30

Житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака

16:10

Карелия вошла в топ-3 самых быстрорастущих туристических регионов России

15:50

Любители природы могут прийти на помощь ученым

15:30

Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

15:10

Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

15:00

Что ждать малому бизнесу после вступления в силу закона о маркетплейсах

14:47

«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

14:40

Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

14:20

Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

14:00

74-летняя жительница Костомукши перевела боле 3 миллионов рублей на «безопасный счет»

13:50

Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

13:40

Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

13:30

В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

13:25

Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

13:05

В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

12:45

В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

12:25

Несколько районов Петрозаводска остались без света

12:10

Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

12:00

В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

11:55

Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

11:40

Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку

11:20

В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

11:10

В США заявили, что парацетамол вызывает серьезную болезнь

10:55

Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

10:40

Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

10:30

В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:20

Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

09:55

Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

09:45

В поселке Святозеро построили новый ФАП

09:30

В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

09:15

«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

09:00

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

00:10

Из-за непогоды посёлки в Карелии остаются без электричества

22:35

Почти 300 предпринимателей из Карелии поделились опытом и приобрели новые компетенции на форуме «Карелия 2025»

21:30

Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды

20:25

В Кондопожской ЦРБ произошел пожар

19:05

Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе

19:00

Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу

18:10

Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве

17:20

Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 23 сентября

17:00

В Петрозаводске рассказали, как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи

16:54

Сотрудники «ПКС – Водоканал» приняли участие в заседании Бассейновых советов

16:30

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петрозаводске из-за сильного ветра

16:20

Житель Приладожья обокрал пенсионера и пропил награбленное

16:00

В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

15:30

Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

15:20

Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

15:00

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата

14:35

В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

14:10

Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

13:40

На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

13:20

Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

12:55

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10
На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение
Сегодня 16:30
Полуторакилометровую линию освещения обустроят по дороге на туристический маршрут в Карелии.

фото: © Минтранс Карелии

В Лахденпохском районе на автодороге «Подъезд к ст. Хуухканмяки» устанавливают новую линию освещения протяженностью 1,5 км.

— Подрядчик «Востокэнергопром» уже монтирует опоры: часть установлена, до конца недели планируется разместить вдоль дороги 41 опору. В дальнейшем планируется монтаж современных светодиодных светильников нейтрального света, которые обеспечат хорошую видимость в условиях сокращённого светового дня. Ранее на этом участке отсутствовало освещение, — рассказали в Минтрансе Карелии.

Новое освещение повысит безопасность и комфорт движения на участке от федеральной трассы А-121 «Сортавала» до станции Хуухканмяки. В этой зоне находится военно-исторический комплекс «Гора Филина» — крупный рукотворный бункер в гранитной скале с двумя въездами, один из крупнейших подземных музеев Северной Европы.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

