На дороги Карелии дополнительно выделили почти 70 млн рублей

Законодательное собрание одобрило инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова, касающуюся увеличения финансирования дорожных работ в регионе и перераспределения средств между районами.

Депутаты Законодательного собрания республики на внеочередной сессии поддержали во втором окончательном чтении проект закона о внесении изменений в бюджет Карелии. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предполагает увеличение доходов и расходов бюджета в текущем году на 62,9 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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