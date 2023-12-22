На дороги Карелии вывели всю снегоуборочную технику

Работы по очистке снега ведутся в усиленном режиме, сообщили в Минтрансе республики.

Как сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, в настоящий момент на дороги региона выведена вся снегоуборочная техника, которая работает в усиленном режиме.

«Беспрепятственный проезд на республиканских дорогах обеспечивают подрядные организации, дорожники делают все возможное, расчищают проезжую часть от снега, используя противогололедные материалы, особое внимание уделяют остановочным комплексам, а также пешеходным переходам», — отметили в паблике министерства.

В Минстрасе рекомендовали автомобилистам быть очень осторожными на дорогах, соблюдая скоростной режим, а также напомнили, что сообщить о неудовлетворительных дорожных условиях можно по телефону: 79-99-89.