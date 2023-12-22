На дорогу в Сортавале вот-вот может упасть елка

фото: © Скриншот с видео: Alexandr Artemyev / Подслушано в Сортавала / ВК

В Сортавале елка может оборвать провода.

Граждане обращаются к местной администрации с просьбой принять меры.

Житель соседнего с Карелией региона снял на видео опасную елку на обочине дороги. Запись появилась в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Администрация, прошу увидеть этот пост!» — написал пользователь сети.

«Пока елка кому-нибудь на голову не упала!» — предострег мужчина.

«На Холмистой», — уточнил автор публикации.

Судя по видео, елка накренилась над проводами.

Ранее мы сообщали, что шесть упавших деревьев оставили без света три поселка на юге Карелии.