На Древлянке-8 в продаже осталось всего шесть трехкомнатных квартир

День открытых дверей пройдет в микрорайоне Древлянка-8.

21 апреля "Чистый город" приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Все пришедшие смогут лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях.

Открыты продажи квартир в последнем доме № 16.

Успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!

В продаже осталось всего 6 просторных трехкомнатных квартир площадью 71 кв. м по цене от 3 125 000 руб.

Всех желающих ждут 21 апреля 2018 года с 10.00 до 16.00.

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробнее neo-city.ru.

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