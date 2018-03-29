На Древлянке избили и ограбили мужчину, жаждущего общения с незнакомкой

Посетители бара на Древлянке выяснили отношение на кулаках, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением обратился 24-летний житель микрорайона Древлянка. Он сообщил, что неизвестный мужчина причинил ему телесные повреждения, а также у него пропал мобильный телефон. Материальный ущерб заявитель оценил в 12 тысяч рублей.

Выяснилось, что потерпевший в ночь преступления отдыхал в одном из баров города. Там у него возник конфликт с другим посетителем, в результате чего завязалась драка. После нее и было обнаружено исчезновение гаджета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили человека, с которым потерпевший выяснял отношения на кулаках. Им оказался ранее судимый 40-летний петрозаводчанин. Полицейским он рассказал свою версию произошедшего.

В тот вечер он отдыхал в кафе вместе с сожительницей. В какой-то момент ей стал навязывать свое общение молодой мужчина. Когда этот поклонник вышел на улицу, мужчина догнал его и несколько раз ударил. Затем он увидел, что из кармана оппонента выпал телефон, который подозреваемый решил забрать. Вскоре гаджет был продан посетителю кафе за 500 рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.