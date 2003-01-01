На Древлянке лесовоз протаранил машину пенсионера и скрылся с места ДТП

Большегруз прижал автомобиль к обочине, после чего уехал в неизвестном направлении.
На Древлянском кольце возле ТРЦ «Лотос-Plaza» в Петрозаводске лесовоз протаранил легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Происшествие зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
— Мой дедушка поехал на Древлянку в аптеку. На кольце двигался по крайней правой стороне практически наравне с лесовозом. При съезде большегруз протаранил деду машину, прижав к обочине, и скрылся с места происшествия, — поделилась внучка пострадавшего автомобилиста в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По её словам, пенсионер намеревался добиться справедливости в дорожной полиции. Однако, как заявили «Столице на Онего» в пресс-службе ГАИ по городу, заявлений об авариях на указанном участке в ведомство не поступало.
— На данный момент информации о том, чтобы он к нам приходил, в базе нет, — отметили там.
Ранее мы писали, что в Лахденпохье на улице Ленина произошло лобовое столкновение двух автомобилей. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.