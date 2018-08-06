На Древлянке нашли три десятка патронов времен войны

В районе пересечения улицы Чистой и Лососинского шоссе обнаружен схрон патронов времен Великой Отечественной войны, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

"В районе перекрестка ул. Чистая - Лососинское ш., обнаружен схрон патронов времен Великой Отечественной войны. Выезжала оперативно-следственная группа полиции. Патроны в количестве 28 штук изъяты для уничтожения. Опасности нет", - сказано в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.