На Древлянке появился парк "Патриот"

В администрации Петрозаводска дали название зеленой территории на Древлянке.

Администрация города внесла изменение в Перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории Петрозаводского городского округа. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно этим изменениям, территория от сквера "Утиный Пруд" до улицы Попова, вдоль реки Неглинки получает новое название - парк "Патриот".

Почему власти города дали именно такое название парку на Древлянке, читайте здесь.