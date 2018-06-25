На Древлянке появился парк "Патриот"

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В администрации Петрозаводска дали название зеленой территории на Древлянке.
Администрация города внесла изменение в Перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории Петрозаводского городского округа. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно этим изменениям, территория от сквера "Утиный Пруд" до улицы Попова, вдоль реки Неглинки получает новое название - парк "Патриот".
Почему власти города дали именно такое название парку на Древлянке, читайте здесь.
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