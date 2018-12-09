На Древлянке произошел пожар в многоэтажке

Сегодня днем в петрозаводском микрорайоне Древлянке произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 12:53 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Лососинское шоссе, д.22, корп.2. В 13:03 пожар ликвидирован.