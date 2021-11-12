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На Древлянке сбили пешехода в том месте, где активист больше года добивается установки перехода

Новости. Происшествия
07:50, 30 Ноября 2021
фото: кадр с видео / ДТП Петрозаводска и Карелии.

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В Петрозаводске в районе дома №31 по Лососинскому шоссе сбили пешехода, об этом рассказал житель района, который больше года просит чиновников оборудовать здесь пешеходный переход.

Житель Петрозаводска Михаил рассказал о ДТП с участием пешехода, которое произошло накануне вечером в районе дома №31 по Лососинскому шоссе. По имеющейся у него информации, в ДТП попала девочка. Это то самое место, где активист уже более года просит администрацию города оборудовать пешеходный переход. 

Напомним, ранее Михаил записал видеоролик «Достучаться до властей». Такое название родилось в связи с тем, что общественник уже более года обивает пороги чиновничьих кабинетов, пытаясь добиться организации пешеходного перехода на Лососинском шоссе. Но от мэрии получает лишь отписки с объяснением, что переход оборудовать невозможно, так как нет тротуара.

Но горожанин отмечает, что отсутствие тротуара не помешало сделать переход на Карельском проспекте и на улице Репникова.

Как ранее объяснял автор обращения, дело в том, что на самом Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и «лежачими полицейскими», а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеходов. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

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