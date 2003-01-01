На Древлянке в Петрозаводске отключат горячую воду

Более 200 домов и административных зданий в крупнейшем районе карельской столицы останутся без горечей воды.
Завтра, 14 августа, в Петрозаводске отключат горячую воду на Древлянке. Об этом сообщила компания «ТГК-1».
Временные неудобства связаны с аварийными работами на магистральном трубопроводе МТС-2 «Древлянка». Отключение начнется в 09:00 и продлится до завершения ремонта — сроки окончания работ не указаны.
Без горячей воды останутся 245 жилых домов и административных зданий. Опубликован список адресов, по которым пройдут отключения.