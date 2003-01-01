На Древлянке в Петрозаводске отключили электричество

Тысячи петрозаводчан остались без света из-за аварии.
Сегодня,27 августа, в 11:00 утра часть Древялнки в Петрозаводске произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители нескольких улиц в районе Древлянки. Об этом сообщили в ЕДДС города.
Отключение затронуло Лесной проспект, Лососинское шоссе, бульвар Интернационалистов, а также улицы Благодатную, Жасминовую, Сиреневую, Паустовского, Кленовую, Отрадную и Хейкконена. Причиной стала авария на сетях компании «ОРЭС-Петрозаводск».
Специалисты работают над устранением неполадок. По предварительной информации, энергоснабжение восстановят до 17:00 часов.