Водитель устроил ДТП на Древлянке в Петрозаводске и скрылся с места аварии

Пострадавшие ищут очевидцев аварии на Древлянском кольце.
Вчера, 6 октября, в Петрозаводске на Древлянском кольце произошло жесткое ДТП. Легковой автомобиль на скорости врезался в другого участника движения и скрылся с места аварии.
Момент аварии сняла городская камера видеонаблюдения. Видео инцидента опубликовало сообщество ДТП Петрозаводска и Карелии.
На записи видно, как легковушка влетела в бок другой машины, после мощного удара второй автомобиль отбросило на газон. Виновник ДТП продолжил движение по Карельскому проспекту, возможно, с превышением скорости.
Виновника ДТП ищут, пострадавшие люди просят очевидцев откликнуться.
— Большая просьба откликнуться очевидцам. Возможно, есть еще видео, где видно гос.номер? Виновник скрылся. Очень нужно», — написала горожанка в соцсети.Ранее два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе.