На Древлянку в Петрозаводске вернулся свет

Энергетики вернули электричество в дома жителей района.
В единой дежурно-диспетчерской службе города Петрозаводска сообщили о восстановлении электроснабжения в районе Древлянка. Свет вернулся в дома района около 11 утра.
Подачу электроэнергии восстановили на улицах Благодатная, Жасминовая, бульваре Интернационалистов, Кленовая, Лесном проспекте, Лососинском шоссе, Отрадная, Паустовского, проезд Фонтанный, Раевского, Сиреневая и Хейкконена.
Напомним. Указанные улицы остались без света сегодня утром из-за аварии на сетях электроснабжения.
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