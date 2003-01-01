На Древлянском кольце иномарка столкнулась с автобусом

Легковой автомобиль, совершая опасный манёвр, врезался в проезжающую мимо маршрутку.

Сегодня в 12:25 на Древлянском кольце в Петрозаводске произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля. ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

Водитель иномарки, нарушая ПДД, пытался совершить съезд с кругового движения и врезался в идущую по крайней полосе маршрутку. В результате удара кроссовер обернулся вокруг своей оси и отлетел в сторону.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства аварии выясняются специалистами.