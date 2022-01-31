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На двух маршрутах в Петрозаводске подорожает проезд

Новости. Общество
12:17, 01 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

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Руководитель транспортной компании "Паллада" объявил об увеличении стоимости проезда в маршрутках №3 и №25.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал скорую покупку 15 новых троллейбусов для города.

И отметил, что это первый заметный шаг в транспортной реформе, которая сейчас стала особенно актуальной, так как еще одна фирма-перевозчик уведомила о повышении стоимости проезда.

"В ближайшее время одна поездка на автобусах ТК «Паллада», обслуживающего маршруты №3 и №25, будет стоить 35 рублей вместо нынешних 32. Этот перевозчик поднял цены до уровня, установленного другими предприятиями", - сообщил Любарский.

Предотвратить это повышение, по словам главы города, в существующих условиях администрация не может.

"Но это в очередной раз убеждает нас в необходимости реформирования всей транспортной ситуации в городе, перехода на регулируемый тариф и возможности контроля работы перевозчиков", - сказал Владимир Любарский.

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Комментарии

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горский еврей
2022-02-01 12:55:49
ТК "Паллада", с их допотопными пазиками и название себе придумала соответствующее, древнегреческое.
Даёшь новые троллейбусы!
Os
2022-02-01 12:45:27
Лучше Паллада обьяснила, куда она 20 маршрут дела.
Hoвый
2022-02-01 12:31:33
Чубаис был прав
Гость
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