На двух пляжах Петрозаводска обнаружен опасный песок

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия проверило почву в местах массового отдыха населения в июне 2019 года, сообщили в надзорном ведомстве.

Отобрано 3 пробы почвы: местечко Пески, на ул. Московская и на набережной Гюллинга.

В двух отобранных пробах почвы – на ул. Московская и набережной Гюллинга – показатели не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: индекс БГКП составил100 кл. в 1 г при величине допустимого уровня не более 10 кл. в 1 г.

Информация о выявленных несоответствиях в пробах почвы в местах массового отдыха у воды доведена до сведения администрации Петрозаводска для рассмотрения и принятия мер.