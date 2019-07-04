На двух пляжах Петрозаводска обнаружен опасный песок

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Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия проверило почву в местах массового отдыха населения в июне 2019 года, сообщили в надзорном ведомстве.
Отобрано 3 пробы почвы: местечко Пески, на ул. Московская и на набережной Гюллинга.
В двух отобранных пробах почвы – на ул. Московская и набережной Гюллинга – показатели не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: индекс БГКП составил100 кл. в 1 г при величине допустимого уровня не более 10 кл. в 1 г.
Информация о выявленных несоответствиях в пробах почвы в местах массового отдыха у воды доведена до сведения администрации Петрозаводска для рассмотрения и принятия мер.
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