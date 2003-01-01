На экс-футболиста сборной России Федора Смолова завели уголовное дело за драку

Драка произошла в том же кафе, где конфликтовали Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Драка в «Кофемании» в Москве, которая произошла в мае 2025 года, стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении бывшего футболиста сборной России Федора Смолова. О его уголовном деле по 112 статье УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) стало известно сегодня, 10 сентября. Смолову грозит до шести месяцев тюрьмы.

Как позже пояснил сам Смолов, двое мужчин за соседним столом оскорбляли его семью. Он не выдержал и нанес несколько ударом. У одного — двойной перелом нижней челюсти. Инцидент попал на видео.

Позже Смолов извинился за драку. Но это не помогло, дело все же возбудили. Добавим, что данное кафе – то самое, в котором в 2018 году драку стульями устроили другие футболисты сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они избили стулом представителя Минпромторга Дениса Пака и в итоге оба получили реальные сроки в тюрьме, которые уже отбыли.