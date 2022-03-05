Еще на одной улице в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта

В конце марта изменится схема движения транспорта в районе Онежской набережной, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

С 27 марта в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов, рядом с Петровским сквером, Александровской пристанью и водным вокзалом Петрозаводска будет запрещена остановка транспорта.

Ограничения призваны повысить безопасность на участке для водителей и пешеходов и облегчить движение туристических автобусов, отметили в ГИБДД Петрозаводска.

Для туристических автобусов возможность остановки в районе Онежской набережной сохранится.