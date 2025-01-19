«На это можно смотреть вечно»: в соцсети опубликовали видео «Ралли 2025» в Карелии

Зрители кричали от восторга от пролетающих в воздухе автомобилей.

Видео «Ралли 2025» опубковали в паблике РАЛЛИ КАРЕЛИЯ 2025. Соревнования проходили в Сортавальском округе.

«Нет слов. На это можно смотреть вечно. Экипаж: Артур Мурадян и Ярослав Федоров», — написали авторы поста.

Судя по кадрам, автомобиль с ревом пролетел по трассе, где проходят соревнования. Зрители были в восторге.

Также в соцсети опубликовали фото, как проходили соревнования и сколько машин получили повреждения. Некоторые участники ралли улетали в кювет.

Ранее писали о том, что назван победитель зимнего этапа ралли «Карелия — 2025».