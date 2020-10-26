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На этой неделе в Соломенном отключат электроснабжение

Новости. Общество
17:20, 27 Октября 2020
фото: © photosight.ru
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Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях.

По информации АО "Прионежская сетевая компания", 29 и 30 октября с 10.00 до 15.00 в Соломенном планируется отключение электроэнергии.

В четверг без света останутся жители домов на Прибрежной и улице Пришвина. В пятницу – на Ялгубском шоссе, Приозерной, Садовой, Ботанической улицах, а также в Скалистом, Брекчиевом и переулке Нишкач.

Временные неудобства коснутся потребителей в связи с плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства компании.

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