К жителям Олонецкого района на этой неделе приедет мобильный флюорограф

В Олонецком районе всю неделю будет работать передвижной флюорографический комплекс.

В паблике Олонецкого района появилась важная информация. Там рассказали о графике работы передвижного флюорографического комплекса.



Так, передвижной флюорографический комплекс рспубликанского противотуберкулёзного диспансера будет работать в Олонецком районе с 11 по 17 сентября.



Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 14.00 у сельских ФАПов:

11,12,13,14 сентября - село Видлица,

15 сентября - село Михайловское,

16 сентября - деревня Куйтежа,

17 сентября - поселок Ковера.



Жителей приглашают пройти исследование для выявления заболеваний органов грудной клетки.