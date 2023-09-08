К жителям Олонецкого района на этой неделе приедет мобильный флюорограф

В Олонецком районе всю неделю будет работать передвижной флюорографический комплекс.
В паблике Олонецкого района появилась важная информация. Там рассказали о графике работы передвижного флюорографического комплекса.
Так, передвижной флюорографический комплекс рспубликанского противотуберкулёзного диспансера будет работать в Олонецком районе с 11 по 17 сентября.
Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 14.00 у сельских ФАПов:
11,12,13,14 сентября - село Видлица,
15 сентября - село Михайловское,
16 сентября - деревня Куйтежа,
17 сентября - поселок Ковера.
Жителей приглашают пройти исследование для выявления заболеваний органов грудной клетки.
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