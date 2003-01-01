На фасаде Дома молодёжи в Петрозаводске появится мурал

Художники уже приступили к созданию мурала на Доме молодежи в Петрозаводске.

В Карелии продолжается фестиваль «Полоса отвода». Мурал, так называют большое изображение, уже проявляется на стене Дома молодежи.

— Совсем скоро яркий образ будет полностью завершён, и каждый сможет увидеть его в деталях. В оформлении использованы фирменные цвета бренда карельской молодёжи «Молодо — северно», - рассказали авторы проекта в соцсетях.

Напомним, также разные команды уличных художников поработали в Петрозаводске на стенах школ № 3 и № 9, на стене Центра культурного развития «Среда» в Костомукше, на стене Детско-юношеской спортивной школы в Олонце и на небольших объектах в п. Муезерский — гараже во дворе Детского сада и на вагончике для переодевания у катка.

Цель проекта — преобразить однотонные скучные фасады с помощью уличного искусства. Помогают в этом профессиональные художники. К сожалению, в Карелии стрит-арт пока не так развит, поэтому местных авторов немного.

Фестиваль муралов «Полоса отвода» реализуется в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети».