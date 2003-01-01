На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

Над входом появились лаконичные белые буквы с названием учреждения культуры.

Театр кукол Карелии обзавелся собственной вывеской. Об этом сообщили в театре.— Теперь театр начинается не только с вешалки, но и уже на улице с вывески. Постарались обновиться как раз к старту нового сезона, который начинается через две недели. И в целом подарок неплохой к своему же 90-летию, которое мы отметим в конце года. Солидный возраст, пора уже и вывеску иметь солидную. А вам как, нравится? Или могли бы и покрупнее сделать? Смотрим фото и решаем, зачёт дизайнерам или нет, — написали в паблике театра. Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре Петрозаводск посетят именитые русскоязычные театры из 5 стран СНГ. С 10 по 19 сентября в Петрозаводске будет проходить масштабный сценический фестиваль «Театральная осень» (6+). Фестиваль будет проходить сразу на трёх площадках города — в Музыкальном театре, Театре кукол, а также Национальном театре Карелии.