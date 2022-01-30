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На федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность из-за ремонта путепровода

Новости. Общество
07:25, 31 Января 2022

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С 31 января по 7 февраля на путепроводе во Всеволожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение пропускной способности будет введено на путепроводе, расположенном на 19 километре федеральной трассы «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области.

«В связи с производством работ по восстановлению двух модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон выполненных из полимербетона, на путепроводе через Скотопрогон будет перекрыта одна полоса движения в направлении Ленинградской области. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

На участке трассы будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Санкт-Петербурга и только одна в направлении Мурманска» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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