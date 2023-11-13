На федеральной трассе «Кола» перекроют полосу движения в направлении Мурманска

Во вторник, 15 ноября, будет перекрыта одна полоса движения.

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Колтушском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области 15 ноября перекроют одну полосу движения в направлении Мурманска, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31 километре автодороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия будет введено ограничение пропускной способности.

В период с 11.00 до 15.00 будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

«В направлении Санкт-Петербурга ограничений вводиться не будет», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» — добавил Пузыревский.