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На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют движение

Новости. Общество
17:40, 19 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В ночь с 24 на 25 августа движение на трассе «Кола» полностью остановится на 20 минут, сообщили в управлении автодороги «Северо-Запад».

В ночь с 24 на 25 августа с 00.10 до 00.30 на 26 километре автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Движение будет перекрыто в обе стороны в связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», — добавил Пузыревский.

Подрядчик — ООО «ПрофИнженерСтрой» и управление автодороги «Северо-Запад» приносят извинения за временные неудобства.

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